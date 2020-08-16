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Розенстрайк нокаутировал Дос Сантоса на UFC 252

06:38
Жаирзиньо Розенстрайк. Фото USA Today Sports
Жаирзиньо Розенстрайк. Фото USA Today Sports

На турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой основного карда в тяжелом весе. Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама победил бразильца Джуниора Дос Сантоса. Он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

32-летний суринамец одержал 11-ю победу (10 нокаутов). У 36-летнего бразильца 21 победа (15 нокаутов) и восемь поражений. Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

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