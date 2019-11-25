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Рой Джонс встретился с Хабибом Нурмагомедовым

12:28
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший поделился своими впечатлениями от посещения турнира GFC 20 в Узбекистане. Там он встретился с действующим обладателем титула UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Провел замечательный уикенд на мероприятии ММА в Узбекистане с бывшими, действующими, и будущими звездами спорта. Было здорово увидеться с Хабибом и его отцом, — написал американец в Instagram.

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