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Харитонов — о Скотте: «Он не сбитый летчик. Помню его с тех времен, когда он спарринговал с Поветкиным»

Сергей Харитонов высказался о предстоящем бое с Маликом Скоттом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Харитонов и Малик Скотт.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов прокомментировал предстоящий бой против американца Малика Скотта.

«Малик Скотт — не сбитый летчик. Я помню этого парня с тех времен, когда он был спарринг-партнером Александра Поветкина. Этот парень — далеко не подарок», — сказал Харитонов на пресс-конференции, которая состоялась 14 марта в МИЦ «Известия».

Боксерский бой между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Сергей Харитонов
ММА
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