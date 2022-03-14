Российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов прокомментировал предстоящий бой против американца Малика Скотта.

«Малик Скотт — не сбитый летчик. Я помню этого парня с тех времен, когда он был спарринг-партнером Александра Поветкина. Этот парень — далеко не подарок», — сказал Харитонов на пресс-конференции, которая состоялась 14 марта в МИЦ «Известия».

Боксерский бой между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».