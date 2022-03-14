Харитонов — о Скотте: «Он не сбитый летчик. Помню его с тех времен, когда он спарринговал с Поветкиным»
Сергей Харитонов высказался о предстоящем бое с Маликом Скоттом
Российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов прокомментировал предстоящий бой против американца Малика Скотта.
«Малик Скотт — не сбитый летчик. Я помню этого парня с тех времен, когда он был спарринг-партнером Александра Поветкина. Этот парень — далеко не подарок», — сказал Харитонов на пресс-конференции, которая состоялась 14 марта в МИЦ «Известия».
Боксерский бой между Харитоновым и Скоттом состоится 18 марта в Белоруссии в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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