Михаил Рагозин финишировал Вискарди Андраде на турнире RCC Intro 18

Главный поединок RCC Intro 18 можно смело назвать боем вечера. Российский боец Михаил Рагозин и экс-боец UFC Вискарди Андраде показали хороший бой в среднем весе.

Андраде уже неоднократно выступал на турнирах RCC — он дрался с Шлеменко и Василевским, отправил в глубокий нокаут Мартынова. Это уже четвертый бой бразильца в Екатеринбурге. Рагозин — одна из ключевых звезд лиги. Уже несколько лет ему предлагают только серьезную оппозицию, и в его активе тоже есть громкие имена.

Бой стартовал очень спокойно, с разведки. Характерные для Андраде взрывы начались только в конце второй минуты — он бросился на российского бойца, но тот был готов к этому и спокойно защищался. Несколькими секундами позже Рагозин отлично пробил навстречу, показав, что у него тоже достаточно мощи в кулаках, а еще через пару мгновений он настолько сильно потряс Андраде, что рефери был вынужден остановить бой.