Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

23 февраля, 23:42

Российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка

Иван Шитик
Корреспондент
Пример уважение между бойцами.

23 февраля проходит первый международный турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».

В первом бою основного карда россиянин Константин Ерохин победил американца Роба Морроу. Россиянин отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Сразу после боя Морроу подарил Ерохину американский флаг в качестве знака уважения, а Ерохин отдал российский флаг сопернику в качестве ответного жеста.

Турнир Hardcore&nbsp;FC &laquo;Россия против США&raquo;. Александр Емельяненко — Джефф Монсон: смотреть онлайн прямую трансляцию боя

0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко — Джефф Монсон: смотреть онлайн прямую трансляцию боя

Царукян заявил, что отказался от боя против Махачева
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...