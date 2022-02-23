Российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка

23 февраля проходит первый международный турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — «Россия против США».

В первом бою основного карда россиянин Константин Ерохин победил американца Роба Морроу. Россиянин отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Сразу после боя Морроу подарил Ерохину американский флаг в качестве знака уважения, а Ерохин отдал российский флаг сопернику в качестве ответного жеста.