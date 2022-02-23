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23 февраля, 23:30

Александр Емельяненко — Джефф Монсон: смотреть онлайн прямую трансляцию боя

Прямая трансляция боя Hardcore FC Александр Емельяненко — Джефф Монсон
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Турнир Hardcore FC «Россия против США».
Фото Instagram

23 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит турнир Hardcore FC «Россия против США», где бойцы дерутся на голых кулаках. В главном поединке вечера встретятся россиянин Александр Емельяненко и американец Джефф Монсон.

Видеотрансляция боя будет доступна в прямом эфире на YouTube-канале Hardcore FC. Поединок Александр Емельяненко — Джефф Монсон начнется после 23.30 по московскому времени.

Комментирует бои турнира Hardcore FC Дмитрий Губерниев.

У 40-летнего Александра Емельяненко в ММА — 29 побед, 9 поражений и один бой завершился вничью. На счету 51-летнего Джеффа Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и один поединок закончился ничейным результатом.

Александр Емельяненко
Джефф Монсон
ММА
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