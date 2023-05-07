Мовсар Евлоев вызвал на бой Корейского Зомби и Брайана Ортегу

Российский боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу над бразильцем Диего Лопесом (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 288.

«У [моего соперника] был дебют, но у него большой опыт, он очень опасный в грэпплинге, сколько раз он выходил на сабмишены? И каждый раз это было опасно. Спасибо ему за то, что принял бой, я сам узнал об этом бое за 20 дней до него.

[О болевом со стороны оппонента в конце поединка]. У этого парня большое будущее. Я борец, но мое БЖЖ не настолько хорошее. Но мой тренер по БЖЖ знает, что я никогда не постучу, даже когда меня душат в зале, делают другие сабмишены, я очень гибкий и устойчивый. Было тяжело сегодня [с сабмишенами], но я даже не думал стучать.

[О следующем сопернике] Многие бойцы не хотят драться со мной, может быть, Ортега, может быть, Зомби. Мне нужны большие имена и мне нужно больше времени, чтобы подготовиться к бою, 6 недель - достаточное количество времени. Сейчас после Рамадана у меня было всего 2 недели, я был немного медленным», — сказал Евлоев.

Евлоев изначально должен был подраться с американцем Брайсом Митчеллом (15-1), однако американец снялся с поединка из-за травмы.