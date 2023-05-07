Евлоев победил Лопеса на UFC 288

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (17-0) выиграл седьмой бой в UFC, одолев дебютанта Диего Лопеса (21-6), который вышел на коротком уведомлении. Евлоев победил единогласным решением судей. Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Лопес в первом раунде поразил россиянина ударами в стойке, после чего едва не провел болевой прием на руку. Тем не менее Евлоев выбрался из опасного положения и все оставшееся время работал с позиции сверху.

Во втором раунде Евлоев забрал инициативу, перевел бразильца в партер и активно работал сверху, едва не выиграв техническим нокаутом. В третьем раунде бойцы обменивались ударами в стойке до тех пор, пока Евлоев не перевел Лопеса в партер. Однако Лопес предпринял очередную попытку провести болевой на руку, но россиянин выбрался, сделав кувырок.

Евлоев изначально должен был подраться с американцем Брайсом Митчеллом (15-1), однако американец снялся с поединка из-за травмы.