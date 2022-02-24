Российский боец UFC Ислам Махачев в преддверии боя против Бобби Грина (29-12) на UFC Fight Night 202 дал свой прогноз на бой Чарльза Оливейры (32-8) и Джастина Гейджи (23-3).

«Если я выиграю Грина, у меня будет победная серия из 10 боев, — заявил Махачев в интервью MMA Junkie. — Я верю, что это даст мне титульный бой. В предстоящем поединке Оливейра победит Гейджи. Тогда у него будет 11 побед подряд, а у меня 10. Наш с ним бой станет хорошим боем для всех моих поклонников».

Также Махачев добавил, что не намерен недооценивать Грина. «У этого парня большое сердце. Недавно он провел бой, и у него хороший боксерский стиль. Я проверю его навыки в борьбе и грэпплинге», — добавил российский боец.

Махачев стоит на четвертой строчке в рейтинге легкого веса UFC. Грин находится за пределами топ-15 рейтинга. Поединок между Махачевым и Грином состоится 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада.

Давид Хачатрян