Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:10

Махачев дал свой прогноз на бой Оливейра — Гейджи

Махачев дал свой прогноз на бой Оливейры и Гейджи

Российский боец UFC Ислам Махачев в преддверии боя против Бобби Грина (29-12) на UFC Fight Night 202 дал свой прогноз на бой Чарльза Оливейры (32-8) и Джастина Гейджи (23-3).

«Если я выиграю Грина, у меня будет победная серия из 10 боев, — заявил Махачев в интервью MMA Junkie. — Я верю, что это даст мне титульный бой. В предстоящем поединке Оливейра победит Гейджи. Тогда у него будет 11 побед подряд, а у меня 10. Наш с ним бой станет хорошим боем для всех моих поклонников».

Также Махачев добавил, что не намерен недооценивать Грина. «У этого парня большое сердце. Недавно он провел бой, и у него хороший боксерский стиль. Я проверю его навыки в борьбе и грэпплинге», — добавил российский боец.

Махачев стоит на четвертой строчке в рейтинге легкого веса UFC. Грин находится за пределами топ-15 рейтинга. Поединок между Махачевым и Грином состоится 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада.

Давид Хачатрян

0

Читайте также

«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца
Шаботова: «Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Арман Царукян — Йоэль Альварес: Жесткого парня не удивить Феноменом
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макс Топор оказался на 20 кг тяжелее своего бывшего тренера, против которого проведет бой на голых кулаках
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...