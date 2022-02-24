«Вбил в нее здравого смысла». Реакция Ковингтона на то, что Джонса бросила невеста

Бывший временный чемпион в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) прокомментировал новость о том, что Джона Джонса (26-1) бросила невеста и пообещала больше никогда к нему не возвращаться.

«Потрясающая новость! Думаю, ты наконец-то вбил в нее немного здравого смысла», — написал Ковингтон в Twitter. Незадолго до этого Джонс написал в Twitter: «Моя невеста ушла от меня примерно два месяца назад. Сегодня она окончательно решила, что не вернется ко мне. Если вы ненавидите Джона Джонса, то поднимите бокалы. Я чувствую себя дерьмом».

23 февраля в Сети появилось видео задержания Джонса, которое произошло 24 сентября 2021 года. Момент задержания Джонса фиксировался на камеру офицера полиции. Во время ареста боец оскорблял сотрудников полиции и бился головой об патрульную машину. Джонс был задержан по обвинению в домашнем насилии. В тот же день его выпустили из-под заключения под залог.

Давид Хачатрян