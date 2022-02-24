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Сегодня, 13:37

Макс Топор оказался на 20 кг тяжелее своего бывшего тренера, против которого проведет бой на голых кулаках

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, прошел процедуру взвешивания перед боем на голых кулаках против своего бывшего тренера Альберта Кармазяна, сообщает РЕН ТВ.

Топор оказался тяжелее Кармазяна на 20 кг.

28 января Топор провел боксерский бой против Максима Новоселова. Щербаков проиграл нокаутом во втором раунде, а в раздевалке его ударил тренер Кармазян, который счел, что его подопечный сдал поединок.

Топор и Кармазян проведут кулачный бой 25 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/943477-topor-okazalsia-tiazhelee-trenera-na-20-kg-perekh-bitvoi-na-golykh-kulakakh
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