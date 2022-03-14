Царукян: «В бою вешу 80,5 кг. UFC считают меня крупным легковесом»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о работе с диетологами из UFC Performance Institute.

«Я гоняю с 83-84 кг, — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА». — За четыре недели я начинаю гонять. Для UFC... они считают, что я большой. Я в бою выхожу 80,5 кг и они считают, что это очень немало. Тут же проверяют, сегодня вот как четвертый день, как они проверяют, сколько у меня жира, сколько процентов того, сего, сколько за четыре недели начинать гонять, все бумажки есть у них... Сегодня я тестировался по выносливости, по силовой. Тут очень серьезно подходят ко всему. Они считают меня большим, потому что у меня жировая прослойка 7%, с моим текущим весом 82,5 кг. Я еще не набрал полностью после боя.

Они еще показывают, сколько килограммов весят кости, мышцы, очень интересно. Они мне сказали, что нужно садиться сейчас на диету за 5 недель до боя, а я всегда за 4 недели садился. Диетолог говорит: «Ты начинаешь резко скидывать, когда за 4 недели гоняешь. Стоит за 5 начать». Измеряют, сколько я сгоняю калорий в пассивном состоянии, когда я просто лежу. Сколько я должен есть в обычный день — где-то 3 500 — 3 600 калорий. Если я буду просто лежать, я буду тратить 2 600 калорий — у меня метаболизм очень хороший. Здесь есть приложение в кафе, можешь выбирать себе блюда на весь день. Есть бар спортивный, где готовят шейки интересные — протеиновые, фруктовые. Не знаю... здесь просто кайф, я словами описать не могу. Вспоминаю, как мы мучились в России, в Китае потом... Разница очень большая».

26 февраля Царукян нокаутировал Альвареса во 2-м раунде поединка на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Боец из Краснодара идет на 5 победах подряд.