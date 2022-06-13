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Сегодня, 18:16

Майкл Биспинг: «Шевченко едва не проиграла. Она выглядела обычным бойцом»

Биспинг раскритиковал Шевченко после боя за титул в наилегчайшем весе
Давид Хачатрян
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Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что чемпионка наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко (23-3) действовала в бою с Тайлой Сантос (19-2) на UFC 275 не так убедительно, как раньше.

«В бою с Тайлой Сантос Валентина выглядела обычным бойцом, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Она едва не проиграла в наилегчайшем весе. Валентина была тенью самой себя, потому что раньше она с легкостью переезжала абсолютно всех соперниц. Но не на этот раз. В поединке с Сантос ей пришлось столкнуться с реальными проблемами».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Валентина Шевченко
ММА
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