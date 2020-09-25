Россиянин Бибулатов сразится с бразильцем Прайей АСА 112

Экс-боец UFC, экс-чемпион WFCA в легчайшем весе россиянин Магомед Бибулатов 4 октября на турнире ACA 112 в Грозном проведет поединок против бразильца Родриго Прайи, сообщает пресс-служба АСА. На счету Бибулатова 16 побед в ММА и 2 поражения, Прайа одержал 14 побед при 3 поражениях.

Для Бибулатова, выступающего ранее в UFC, бой с бразильцем станет третьим в ACA после победами техническими нокаутами над Жозиелем Силвой и Никитой Чистяковым. Родриго Прайа из Team Nogueira идет на серии из четырёх побед в ACA.