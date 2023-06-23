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Малыхин хочет драться за третий пояс ONE Championship: «Октябрь, погнали!»

Руслан Минаев
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Россиянин Анатолий Малыхин хочет драться за третий пояс ONE Championship. В бою з титул чемпиона в тяжелом весе он нокаутировал канадца индийского происхождения Арджана Бхуллара в третьем раунде.

На счету Малыхина также пояс в полутяжелом весе, который он завоевал в поединке с Реньером Де Риддером. Его оппонент также владеет поясом в среднем весе.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Время для трех поясов. На пресс-конференции ты говорил, что мои пояса фейковые.

Эй, брат. Мои два титула — настоящие, твой — фейковый. 93 килограмма и три пояса. Погнали!» — сказал Малыхин после боя.

Первый поединок Де Риддера и Малыхина состоялся в декабре 2022 года, тогда россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.

Анатолий Малыхин
ММА
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