Вартанян поделился эмоциями от победы в Гран-при ACA

Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу в Гран-при АСА.

«Эмоции только положительные. Это результат тяжелого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что я все правильно делаю. Я вышел на определенное плато своей технической и физической формы», — приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при АСА. Бой состоялся 16 июня.