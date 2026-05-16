Ронда Роузи — о промоушене MVP: «Тут дают то, чего не дают в UFC»

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи высказалась о разнице между турнирами UFC и MVP перед поединком с Джиной Карано.

Американка отметила, что готовилась именно к профессиональному бою, который, по ее словам, является одним из самых денежных за долгое время. При этом Роузи подчеркнула, что в MVP бойцам дают то, чего, по ее мнению, не хватает в UFC.

«Тут дают то, чего не дают в UFC. Они дают бойцам почувствовать себя сильными. Говорят, что там есть те, кто более велики, чем я? Я велика! Ваши девушки-бойцы гоняются за мной и пытаются задеть меня», — сказала Роузи на пресс-конференции.

17 мая 39-летняя Роузи проведет бой с 44-летней американкой Джиной Карано под эгидой промоушена MVP.

Роузи является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. В ММА на ее счету 12 побед (все — досрочно) и 2 поражения. С 2018 по 2023 год она выступала в WWE.

Карано 44 года. Последний бой в ММА она провела в августе 2009 года, имея в активе 7 побед и 1 поражение.

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