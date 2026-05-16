Нганну оказался тяжелее Линса более чем на 16 кг перед боем на турнире MVP

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и экс-боец UFC Фелипе Линс успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире MVP.

Турнир пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе.

Нганну показал на весах 116,57 кг, тогда как Линс — 100,06 кг. Таким образом, камерунец оказался тяжелее соперника более чем на 16 кг.

39-летний Нганну имеет в активе 18 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах, при этом 17 побед были одержаны досрочно. Сейчас он идет на серии из семи побед подряд.

Последний бой Нганну провел 19 октября 2024 года на турнире PFL Super Fights в Эр-Рияде, где техническим нокаутом в первом раунде победил бразильца Ренан Феррейра.

На счету Линса 18 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. 13 побед бразилец одержал досрочно.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max