Нганну — перед боем с Линсом: «Я лучший боец в истории MMA»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну назвал себя лучшим бойцом в истории ММА.

«Я лучший боец в истории MMA. Да, в определенный момент я сосредоточился на боксе. Но мне было легко вернуться. Я почувствовал разницу, посмотрел на другую дисциплину. В боксе я тоже жестко тренировался. И сейчас я покажу все, что умею», — сказал Нганну на пресс-конференции.

В ночь с 16 на 17 мая 39-летний Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведет бой с бразильцем Фелипе Линсом.

В 2022 году Нганну защитил пояс UFC от Сирила Гана и покинул промоушен, освободив пояс. На счету камерунца 18 побед и 3 поражения в ММА.