Ронда Роузи и Джина Карано успешно прошли взвешивание перед боем

В Лос-Анджелесе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира Most Valuable Promotions (MVP), главным событием которого станет женский поединок между Ронда Роузи и Джина Карано.

Турнир состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе.

Обе спортсменки уверенно уложились в лимит весовой категории и показали схожие результаты: Роузи зафиксировала 64,4 кг, Карано — 64,1 кг при допустимом лимите 66,2 кг.

Участники соглавного боя также успешно прошли процедуру взвешивания: Нейт Диас показал 76,5 кг, Майк Перри — 76,9 кг.

В третьем по значимости поединке Франсис Нганну оказался значительно тяжелее соперника, показав 116,6 кг против 100,1 кг у Филипе Линса.

Роузи 39 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо и имеет 12 побед (все досрочно) при 2 поражениях в ММА. С 2018 по 2023 год американка выступала в WWE.

Карано 44 года. Последний бой в ММА она провела в августе 2009 года, имея в активе 7 побед и 1 поражение.

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