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Роузи о Чимаеве: «Линкольн с заячьей губой бесится, что на его пресс-конференции спрашивают о моем бое»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка промоушена американка Ронда Роузи ответила на обвинения в неблагодарности к организации, в том числе со стороны экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

Роузи подчеркнула, что испытывает благодарность к президенту UFC Дэйна Уайт и бывшим владельцам организации Фрэнку и Лоренцо Фертитта, однако заявила, что не считает себя обязанной нынешнему UFC после продажи компании.

Также американка резко раскритиковала Чимаева, заявив, что зрителей больше интересует ее предстоящий бой, чем выступления уроженца Чечни.

«Этот Линкольн c заячьей губой просто бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне и моем бое... Люди не могут перестать говорить об этом бое, потому что кард настолько звездный, и они действительно взволнованы увидеть мой поединок», — сказала Роузи на пресс-конференции.

17 мая 39-летняя Роузи проведет бой с 44-летней американкой Джиной Карано под эгидой промоушена Most Valuable Promotions (MVP).

Роузи является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. В ММА на ее счету 12 побед (все досрочно) и 2 поражения. С 2018 по 2023 год она выступала в WWE.

Карано 44 года. Последний бой в ММА она провела в августе 2009 года, имея в активе 7 побед и 1 поражение.

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Хамзат Чимаев
Ронда Роузи
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