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Сегодня, 19:56

Романкевич считает, что Иван Емельяненко начал карьеру в ММА ради денег

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич объяснил, почему 34-летний Иван Емельяненко решил начать карьеру в ММА.

«Не знаком я Иваном Емельяненко, хотя, конечно, в Youtube появляются рекомендации с ним. Он захотел хайпануть на этой почве. Понимает, что лучше пойти потренироваться в зале и заработать полугодовую зарплату, маша руками, чем трудиться на заводе. Сейчас наша индустрия зависит от того, насколько хорошо ты болтаешь языком. Если хорошо, а еще подтверждаешь слова делом, тебе платят деньги. Он пробует, у него есть имя, у него за спиной братья. Поэтому, если у него получится стартануть, что-то может получиться», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

26 мая состоится дебют Ивана Емельяненко в ММА. Он проведет встречу против Алексея Леденева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-ivan-emelyanenko-reshil-zarabotat-polugodovuyu-zarplatu-razmakhivaya-rukami-a-ne-rabotaya-na-zavode-250533/
Иван Емельяненко
ММА
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