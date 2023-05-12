Шишков прокомментировал поединок с Арцулаевым

Кулачный боец лиги Top Dog Евгений Шишков по прозвищу «Шиша» прокомментировал поединок с Мурадом «Дедком» Арцулаевым и то, что соперник провалил взвешивание.

«Все прошло, как было надо. Нормально настроился, была спортивная злость. На таком заряде залетел в сено. Кроме того, «Дедок» начал подогревать накал, когда сел ко мне в угол, а я начал его выгонять. У нас началась бойцовская толкотня, после которой мы должны были закатить этот бой, и мы его закатили. По мнению Регбиста, его признали лучшим боем вечера. После такого стоит задуматься о том, что это был реально хороший бой. Может, какой-то своей работой я доволен не полностью, были недочеты и ошибки, которые надо исправлять, но в целом это была классная драка. Я знал, что он не сделает вес, но был готов к этому изначально. Просто мы не отмечали этот момент. В середине подготовки я говорил, что выйду при любом раскладе, даже если он будет весить 80 кг. Этого боя было не избежать, и мы подрались. Мне было важно, чтобы он дошел до сена. Так и получилось, за что я пожимаю ему руку», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

7 мая в турнире Top Dog 20 в Москве Евгений Шишков победил Мурада Арцулаева единогласным решением судей. Накануне Арцулаев превысил на 5 кг лимит легкой весовой категории.