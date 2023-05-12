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Сегодня, 20:06

Бакытжанулы считает, что борьба Резникова будет иметь решающее значение в бою с Вартаняном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы поделился ожиданиями от поединка Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна, который состоится 16 июля в рамках финала Гран-при легкого веса.

«Решающее значение будет иметь борьба Артема и хорошее «вставание» Эдуарда Вартаняна. То есть Эдуарду важно не устать и подниматься после всех активных действий Артема в борьбе. В свою очередь Резникову нужно бороться и контролировать соперника. Считаю, что Артем заберет бой», — приводит слова Бакытжанулы MMA.Metaratings.ru.

Резников и Вартанян стали финалистами Гран-при АСА в легком весе. В полуфинале Эдуард Вартанян одержал победу над Юсуфом Раисовым, а Артем Резников засабмитил Андрея Кошкина. Резников и Вартанян встретятся в финале, где разыграют звание победителя Гран-при и миллион долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bakytzhanuly-borba-reznikova-budet-imet-reshayushee-znachenie-v-boyu-s-vartanyanom-250535/
ММА
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