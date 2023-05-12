Романкевич: «Штыркову аплодисменты, что принял мои правила у себя дома»

Белорусский боец Петр Романкевич высказался о предстоящем поединке с Иваном Штырковым.

«Ване аплодисменты, что принял мои правила у себя дома. Он звезда, его все знают — и дебютный бой по кикбоксингу со мной. Снимаю шляпу. Конечно, ему будет тяжело, но мы закатим хорошую рубку. Это терпеливый боец. Он много дрался по ММА, побеждал больших соперников. Он прошел лагерь, готовился к этой дате и хорошему сопернику. Я не прошел лагерь, который был должен к такому бою, но нахожусь в неплохих кондициях и готов показать хороший зрелищный бой. У Вани колоссальный опыт. Думаю, они не просто так дали добро на этот поединок, — приводит «РБ Спорт» слова Романкевича.

13 мая Романкевич проведет поединок по правилам кикбоксинга против Штыркова на турнире RCC в Екатеринбурге.