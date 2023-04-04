Роберт Уиттакер: «Мне не предлагали бой с Чимаевым»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) сообщил, что матчмейкеры попросили его дождаться исхода боя между чемпионом Алексом Перейрой (7-1) и Исраэлем Адесаньей (23-2).

«Кто-то мне сказал, что Чимаев сказал, что мне предложили с ним бой. Я никогда не получал контракт на бой с Чимаевым. Меня попросили подождать и посмотреть, как пройдет бой за титул [между Перейрой и Адесаньей]», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.