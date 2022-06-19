Рикардо Рамос стал первым бойцом в истории UFC, кто оформил два нокаута ударом локтем с вращением

Полулегковес Рикардо Рамос нокаутировал Дэнни Чавеза на UFC Austin в первом раунде.

Бразилец финишировал соперника ударом локтем с вращением и стал первым бойцом в истории промоушена, кто оформил два нокаута этой техникой.

«Как я нокаутировал этим локтем дважды? Ты повторяешь и повторяешь и повторяешь этот удар. Иногда ты доводишь, иногда промахиваешься, но когда ты повторяешь эту позицию по 10 000 раз в день, ты начинаешь доводить этот удар в бою. Я рад, что оформил еще один такой нокаут и доказал, что первый не был случайностью», — сказал Рамос в октагон-интервью.

Первый раз Рамос нокаутировал локтем с вращением в ноябре 2017-го, финишировав в 3-м раунде Айеманна Захаби.