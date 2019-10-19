Рейес отправил Вайдмана в нокаут. Видео

Американец Доминик Рейес одержал победу над соотечественником Крисом Вайдманом в главном бою турнира UFC on ESPN 6. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

HOLYSH*T!! Dominick Reyes ends Chris Weidman in the first round#UFCBoston pic.twitter.com/AQ3MyK0m8v — MMA India (@MMAIndiaShow) October 19, 2019

Результаты UFC on ESPN 6

Основной кард

Полутяжелый вес: Доминик Рейес (США) победил Криса Вайдмана (США) техническим нокаутом в первом раунде.

Полутяжелый вес: Яир Родригес (Мексика) победил Джереми Стивенса (США) единогласним решением судей.

Тяжелый вес: Грег Харди (США) победил Бена Сосоли (Австралия) единогласным решением судей.

Легкий вес: Джо Лозон (США) победил Джонатана Пирса (США) техническим нокаутом в первом раунде.

Наилегчайший вес: Мэйси Барбер (США) победила Джиллиан Робертсон (Канада) техническим нокаутом в первом раунде.

Средний вес: Даррен Стюарт (Великобритания) победил Дерон Уинн (США) раздельным решением судей.