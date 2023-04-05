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Сегодня, 12:34

Регбист ответил Хирамагомедову: «Советую ему освежить память»

Давид Хачатрян
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Глава кулачной лиги TOP DOG Данил «Регбист» Алеев ответил на слова бойца MMA Гамзата Хирамагомедова (12-5), который опроверг историю Алеева об их армейской драке.

«Пусть на себя посмотрит сначала. Я не понимал суть претензий. Я думал, что его просто возмущает тот факт, что я, типа, рассказываю, что я с ним дрался, что ему даже ничего делать не пришлось, — сказал Регбист в интервью «СЭ». — А оказалось, что он говорит, что будто бы такого и не было. Я ему советую освежить это в своей памяти. Не знаю, как он мог это забыть. Больше на своих боях ему нужно сконцентрироваться, а не вспоминать армейские драки, которых, по его мнению, даже не было. Я говорил, что это было, и я буду так говорить в любых жизненных обстоятельствах.
Что мне с ним урегулировать? Это было, зачем мне забывать о том, что было? Для чего личные встречи, с какой целью? Человек не мыслит в разрезе какого-то трэштока. Мне казалось, что я ему делаю одолжение, потому что до моего упоминания о драке с ним никто о Гамзате Хирамагомедове не говорил. Он на это решил отреагировать таким образом, который мне не совсем понятен. Не понимаю, зачем рассказывать, что чего-то не было, если на самом деле было. Из нас один кто-то по-любому лжет, и мы знаем, кто.
Я ничего обидного не говорил. Имени я не называл. Когда я его назвал, мне казалось, что мы в хороших отношениях все закончили, что я просто упоминаю армейского товарища, и ему с этого будет приятно. Я не врал, пуха не накидывал, победителем в этой драке я себя не выставлял. Я не понимаю, что его в этом должно было обидеть».

Ранее Регбист заявил, что подрался с Хирамагомедовым в армии, потому что он мешал ему читать книгу, когда Хирамагомедов якобы донимал другого служащего.

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