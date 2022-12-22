Рефери назвал причину спорных судейских решений в UFC

Судья Дуглас Кросби, получивший в последнее время известность за вынесение спорных результатов, рассказал, что судьи могут допускать ошибки, потому что на подсчет результатов между раундами им выделяют очень мало времени.

«Ты должен присвоить числовое значение тому, что ты только что сейчас видел, в среднем за 15 секунд, — сказал Кросби в подкасте You're Welcome. — Пять секунд из этого времени уходят на записи, и у тебя остается 10 секунд, чтобы решить, кто забрал раунд в самом сложном и динамичном виде спорта с участием лучших спортсменов в мире».

Кросби был одним из тех, кто отдал победу Пэдди Пимблетту (20-3) в бою с Джаредом Гордоном (19-6) на UFC 282. Также он вынес сомнительное решение в главном бою Bellator 289 между Рауфеоном Стотсом (19-1) и Дэнни Сабателло (13-2). Он единственный из судей, кто дал проигравшему бой Сабателло победу со счетом 50-45.