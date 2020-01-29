RCC и PFL проведут совместный турнир в России

Американский промоушен PFL в феврале в Екатеринбурге вместе с лигой RCC проведет квалификационный турнир «RCC: Road to the PFL» — четыре бойца будут бороться за право участия в Гран-При PFL 2020. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

Все участники отбора будут из легкой весовой категории, а их имена будут объявлены в ближайшее время. Квалификация предполагает проведение трех поединков за один вечер — два полуфинала и финал. Помимо России, аналогичные турниры пройдут еще в Германии, Бразилии, Австралии и ОАЭ. В этих странах смешанные единоборства находятся на очень высоком уровне, именно поэтому менеджмент американского промоушена остановился на них.

В сезоне PFL 2019 году в легкой весовой категории было три представителя России, но все они выбыли из Гран-При на стадии четвертьфинала и полуфинала, а чемпионом стал бразилец Натан Шульте (20-3).

Кроме того, в рамках турнира пройдет еще одиннадцать рейтинговых поединков под вывеской RCC: Intro, а площадкой шоу станет Академия единоборств РМК.