Райан Гарсия: «Джервонта Дэвис, ты покойник»
Райан Гарсия обратился к регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису
Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) обратился к регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (28-0).
«Джервонта, я не нуждаюсь в бое с тобой. Я был на вершине без помощи промоутеров задолго до тебя. Тебе помогал Флойд, а мне — никто. Готовься, #####. Ты покойник», — написал Гарсия в Twitter.
Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.
Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.
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