Райан Гарсия: «Джервонта Дэвис, ты покойник»

Райан Гарсия обратился к регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) обратился к регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (28-0).

«Джервонта, я не нуждаюсь в бое с тобой. Я был на вершине без помощи промоутеров задолго до тебя. Тебе помогал Флойд, а мне — никто. Готовься, #####. Ты покойник», — написал Гарсия в Twitter.

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.