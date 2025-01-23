Расул Магомедов признан победителем в номинации «Прорыв года 2024» от BRAVE CF

Дагестанский боец Расул Магомедов стал победителем в номинации «Прорыв года 2024» на премии BRAVE CF Awards.

Магомедов выступает под флагом Бахрейна. В 2024 году он одержал пять побед в пяти боях, четыре из которых завершил досрочно. Последние два боя боец провел в промоушене BRAVE CF, где является претендентом на пояс в полутяжелом весе.

В профессиональном ММА Расул имеет рекорд 7-0. По любителям он становился двухкратным чемпионом мира по ММА IMMAF.

До перехода в ММА он был обладателем кубка мира по вольной борьбе (2019) и становился чемпионом мира по боевому самбо (2021).