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Расул Магомедов признан победителем в номинации «Прорыв года 2024» от BRAVE CF

Сергей Ярошенко
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Дагестанский боец Расул Магомедов стал победителем в номинации «Прорыв года 2024» на премии BRAVE CF Awards.

Магомедов выступает под флагом Бахрейна. В 2024 году он одержал пять побед в пяти боях, четыре из которых завершил досрочно. Последние два боя боец провел в промоушене BRAVE CF, где является претендентом на пояс в полутяжелом весе.

В профессиональном ММА Расул имеет рекорд 7-0. По любителям он становился двухкратным чемпионом мира по ММА IMMAF.

До перехода в ММА он был обладателем кубка мира по вольной борьбе (2019) и становился чемпионом мира по боевому самбо (2021).

Расул Магомедов
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