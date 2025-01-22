Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:40

Корнилов ответил на слова Вахаева о намерении избить его на ринге

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Кирилл Корнилов ответил на слова своего будущего соперника Мухумата Вахаева, пообещавшего его избить во время боя.

«Я не ждал, чтобы Мухумат дрался со мной в стойке. Стиль у него другой и видение поединка тоже. Жду, что он будет заходить в борьбу, пытаться перевести, а он не будет. Будет меня удивлять. Я выйду победителем», — сказал Корнилов MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Корнилов проведут бой в тяжелой весовой категории в турнире ACA 184, который состоится 22 февраля. В активе Вахаева 13 побед при 6 поражениях. На счету Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кирилл Корнилов
Мухумат Вахаев
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Вахаев заявил, что хочет избить Кирилла Корнилова на ринге

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости