Альберт Туменов включил себя в пятерку лучших бойцов-ударников в ММА

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов назвал пять лучших, по его мнению, бойцов-ударников в смешанных единоборствах.

«Не считая меня, Илия Топурия. Хотя он борец, но мне нравится, как он работает на руках. Назову Биберта Туменова, его навыки никто не будет оспаривать. Алекс Перейра... И давайте назовем Олега Борисова. В России он точно один из лучших», — сказал Туменов MMA.Metaratings.ru.

Альберт Туменов — чемпион ACA в полусреднем весе, Топурия и Перейра являются действующими чемпионами UFC (в полулегком и полутяжелом весе соответственно). Олег Борисов ранее был чемпионом ACA в наилегчайшей весовой категории. Биберт Туменов — боец АСА и чемпион мира по боксу среди юношей.