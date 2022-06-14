Коди Гарбрандт остался без соперника. Его бой 9 июля под вопросом

37-летний бразилец Рани Яхья (28-10) получил травму шеи во время подготовки к бою против 30-летнего американца Коди Гарбрандта (12-5) 9 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Яхья снялся с поединка, и теперь UFC ищет Гарбрандту нового соперника. В случае если никто не согласится выйти против него на коротком уведомлении, Гарбрандт не сможет выступить на турнире. Об этом сообщило издание BJPenn.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он проиграл техническим нокаутом в первом раунде новозеландцу Кай Кара-Франсу (24-8). Бой прошел 11 декабря 2021 года на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Яхья, напротив, идет на серии из двух побед. В последнем бою он одолел корейца Кюн Хо Кана (17-9) единогласным решением судей 20 ноября 2021 года на UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, США.