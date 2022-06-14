Али Абдель-Азиз: «Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру». Анкалаев ответил

Менеджер Усмана уверен, что Камару сумеет победить Прохазку, Блаховича и Тейшейру

Менеджер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз уверен, что Усман сумеет победить Иржи Прохазку (29-3), Яна Блаховича (29-9) и Гловера Тейшейру (33-8).

«Только что пересмотрел бой за титул UFC в полутяжелом весе. Верю, что Камару Усман победит Прохазку, Блаховича и Тейшейру. Не хочу нести чушь, но это реально», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

В ответ российский боец UFC Магомед Анкалаев ответил: «Усман может побить Прохазку, Блаховича и Тейшейру, но не меня».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.