Миша Тейт: «Тайла Сантос победила Валентину Шевченко»

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт (19-8) заявила, что Тайла Сантос (19-2) вышла победительницей после чемпионского боя с Валентиной Шевченко (23-3).

«Первое впечатление от боя — Тайла Сантос забрала первые три раунда, — сказала Тейт в интервью The MMA Hour. — Потом, когда я пересмотрела бой, то засомневалась в этом. Но все равно, на мой взгляд, Сантос победила Валентину. Думаю, при подсчете очков судьи обратили внимание на визуальное состояние глаза Сантос. Однако они не должны были этого делать, потому что глаз Сантос был поврежден в результате фола».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.