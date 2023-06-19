Рамазан Исмаилов хочет провести бой со Коваленко

Известный тренер Рамазан Исмаилов заявил, что ему хватит двух месяцев тренировок, чтобы выиграть у Святослава Коваленко в поединке по правилам бокса.

«Считаю себя фаворитом в поединке с Коваленко в боксерском противостоянии. Убежден, если мне дать два месяца на подготовку и десять спаррингов, чтобы почувствовать свою дистанцию, этого будет достаточно. У меня есть мотивация, чтобы доказать свою правоту. 84 кг — нормальный вес. Но команда Коваленко отказывается от поединка по боксу. Не знаю, в связи с чем. Вроде я не действующий боксе, и возрастной», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Исмаилов заявил, что готов провести поединок против Коваленко за три миллиона рублей. Рамазан провел 5 боев в ММА, одержал 2 победы и потерпел 3 поражения. На счету Коваленко 8 побед, 3 поражения и 1 ничья в поп-ММА.