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Сегодня, 15:48

Майкл Биспинг рассказал, почему хочет победы Оливейры над Махачевым в реванше

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) попытался взвесить шансы на победу действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1) и экс-чемпиона Чарльза Оливейры (34-9) в их реванше.

«В настоящее время победы у Оливейры лучше, чем у Ислама. Но какой в этом толк, если Ислам победил Оливейру и является чемпионом? — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Кто победит в реванше? Чарльз борется и валит своих соперников, и это очень-очень опасно. Однако это позволяет ему попасть в ловушку. Вот почему он проиграл Исламу. Именно поэтому у Оливейры так много финишей, но так же и поэтому он проиграл много боев в прошлом. Так что я не знаю, как сложится их реванш. Все может пройти точно так же, как в первом бою, или мы увидим «нового» Чарльза Оливейру. Я бы хотел увидеть победу Оливейры, потому что тогда мы получим трилогию, и это было бы просто феноменально.
На данный момент я считаю Чарльза Оливейру самым интересным бойцом в UFC. Я не могу пропустить ни одного его поединка. У него и у Ислама равные шансы на победу независимо от того, что покажут коэффициенты. Ислам — фаворит, и я это понимаю. Но я думаю, что это будет гораздо, гораздо более близкий бой. Он может пойти в любую сторону. Чарльз лучше в стойке, возможно, лучше в сабмишнах, Ислам лучше в тейкдаунах и контроле. Но Ислам не делает ошибок и не так часто рискует. Это гораздо более безопасная стратегия, и, возможно, именно поэтому его рекорд — 24-1. Он не проигрывал с тех пор, как его поймал Адриано Мартинс».

Позже Биспинг в Twitter повторил, что хотел бы победы Оливейры, потому что тогда между Махачевым и Оливейрой состоится трилогия.

«Я сказал, что было бы здорово, если бы Чарльз победил, потому что это создаст шумиху. А не из-за какого-то фаворитизма», — написал Биспинг.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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