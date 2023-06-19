Харитонов проведет бой 11 августа в Омске

Российский боец Сергей Харитонов проведет поединок в Омске 11 августа против бразильца Тьяго Кардосо.

«Планируется бой Сергея Харитонова против бразильца Кардосо. 11 августа в Омске», — приводит заявление команды спортсмена ТАСС.

Харитонов одержал победу над Вердумом в 2005 году на турнире организации Pride единогласным решением судей. В активе 42-летнего россиянина 32 победы и 8 поражений. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. На счету 33-летнего Кардосо 14 побед, восемь поражений и две ничьи.