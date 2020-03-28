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«Пьянству — нет!» Александр Емельяненко на советском плакате

12:53
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подчеркнул, что он не любит пить.

— Я не люблю пить. Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия, — рассказывал Емельяненко в интервью «СЭ».

Теперь он вновь повторил эти слова, разместив цитату в Instagram. Также он прикрепил отредактированный известный советский плакат, агитирующий на борьбу с пьянством и алкоголизмом.

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