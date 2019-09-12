Путин и Хабиб обсудили вопрос акклиматизации. Очень важная тема для спортсменов

Президент России Владимир Путин пообщался с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане. Во время встречи они обсудили вопросы акклиматизации при дальних поездках, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи спортсмен поинтересовался здоровьем российского лидера. Путин в ответ засмеялся и сообщил, что «очень хорошо». По его словам, форму помогают поддерживать занятия спортом.

«Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело», — сказал Хабиб Нурмагомедов. «Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов, — поделился своими ощущениями президент. — Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть».

Глава государства заметил, что «сначала там не спишь, потом сюда приезжаешь — здесь не спишь». Также президент посетовал на то, что к семичасовой разнице во времени с Владивостоком трудно привыкнуть.

Нурмагомедов же заметил, что на акклиматизацию уходит около недели. Бойцы всегда интересуются тем, когда прилетел их соперник. Зная эту информацию, можно понять, прошла у него уже акклиматизация или нет, а также учесть этот фактор во время боя.

7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде главного поединка UFC 242.