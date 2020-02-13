Психолог готовит Родригеса к бою с Харитоновым

Тренер бойца ММА Фернандо Родригеса Фернанду Энрике Перрейра Дос Сантос рассказал, как бразилец готовится к бою с россиянином Сергеем Харитоновым.

— С Родригесом также работает ментальный коуч, который прорабатывает с ним цель поединка, визуализирует. Все это сделало его более сконцентрированным, — цитирует тренера РЕН ТВ.

Отличие нынешнего лагеря от предыдущего — большая сфокусированность. Он более сосредоточен. В предыдущем лагере у него были проблемы личного характера, дочка родилась раньше срока.

Когда у тебя есть команда, которая тебя тренирует и повышает веру в себя, улучшает тактику, все это сильно поднимает дух. Так что если сила духа на высоте, то и оценку ты получишь высшую. Со всеми этими факторами получится добиться высокой оценки. Поэтому я считаю, что причиной его поражений был эмоциональный фактор.

Бой пройдет 23 февраля в Белоруссии в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.