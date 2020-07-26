Психолог: «Емельяненко до сих пор не может забыть расставание с любимой женщиной»

Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, рассказала о бойце MMA Александре Емельяненко, который является бывшим мужем ее сестры.

— Оля встретилась с Сашей, у них началась бурная любовь, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — Это была очень красивая история, они мгновенно родили ребенка, все было прекрасно и замечательно. В какой-то момент Саше пресытилось все это, захотелось ему чуть-чуть погулять. И если любая другая женщина отнесется к этому нормально (ну подумаешь, пошел погулять, потанцевать немного), то это не про Олю. Она таких вещей не терпит. И его история про чуть-чуть погулять закончилась тем, что сестра мгновенно вышла замуж за другого человека и тут же родила ему ребенка.

Когда Саша пришел в себя от того, что произошло, он не мог в это поверить. Он пытался ползать на коленках, бриллианты дарить. Его львиная гордость взорвала ему голову. Он хотел все вернуть, а как это вернуть — не понял.

Они поддерживают дружеские отношения, у них общий ребенок, но он до сих пор не может прийти в себя. Его разрушительное поведение — это крик отчаяния, попытка или убиться, или привлечь ее внимание.