Прощальный бой Монсона признан несостоявшимся из-за запрещенного удара соперника

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон провел поединок в промоушене Draka против Александра Ильясова. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара.

Во втором раунде Ильясов нанес по голове лежащего Монсона удар ногой. 51-летний боец не смог встать, а судьи приняли решение присвоить поединку статус «no contest», так как соккер-кики запрещены правилами.

Ранее Монсон говорил, что этот поединок станет для него последним в карьере. Боец провел 89 поединков, одержал 61 победу, 26 проиграл и еще два закончились вничью.