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Прокуратура проверит высказывания Макгрегора о дагестанцах

13:49
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Прокуратуре Москвы поручено провести проверку высказываний экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора о дагестанцах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

— Ваше обращение в связи с возможным наличием признаков нарушения законодательства Российской Федерации в высказываниях иностранного гражданина Конора Энтони Макгрегора рассмотрено. Учитывая, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах, — приводит «РИА Новости» ответ Генпрокуратуры на имя Хамзаева.

Макгрегор в октябре во время своей пресс-конференции в Москве оскорбительно высказался о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове и о дагестанцах в целом. После этого Хамзаев обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь ирландца к уголовной ответственности.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561608229.html

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