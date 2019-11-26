Прокуратура проверит высказывания Макгрегора о дагестанцах

Прокуратуре Москвы поручено провести проверку высказываний экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора о дагестанцах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

— Ваше обращение в связи с возможным наличием признаков нарушения законодательства Российской Федерации в высказываниях иностранного гражданина Конора Энтони Макгрегора рассмотрено. Учитывая, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах, — приводит «РИА Новости» ответ Генпрокуратуры на имя Хамзаева.

Макгрегор в октябре во время своей пресс-конференции в Москве оскорбительно высказался о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове и о дагестанцах в целом. После этого Хамзаев обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь ирландца к уголовной ответственности.