«Прохожим было плевать на него». Тони Фергюсон спас человека

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал в интервью Submission Radio, что получил грамоту за спасение человека.

— Я шел по обходной к своему дому и увидел человека, — сказал Фергюсон. — Он лежал прямо посередине гребаной дороги. Из его головы сочилась кровь, сам парень без сознания. Прохожим было плевать на него. Некоторым был интересен только вещмешок, который лежал рядом. Они подходили, вытаскивали какие-то вещи из мешка и уносили их с собой.

Я побросал свои вещи, бросился к парню. Вызвал спасателя, мы проверили этому парню пульс, я прощупал его, послушал. Потом приехала полиция, врачи, даже пожарные, мы со спасателем передали парня им. Я сходил домой, вымыл руки и вернулся на место, чтобы узнать, что в итоге, пришел ли парень в себя.

Он был по-прежнему без сознания, но тут на место подтянулся тот, кто его ударил, вырубил. Он стоял рядом со мной, когда я пришел проверить, как у пострадавшего дела... Такие случаи и ситуации часто бывают, но я не рассказываю о них.