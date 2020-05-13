Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов готов провести бой против временного чемпиона мира в легком весе, американца Джастина Гэтжи, в сентябре. Ранее Уайт выражал надежду на то, что ему удастся организовать поединок летом.

— Я говорил с Хабибом, он сказал мне, что будет готов в сентябре, — цитирует Sportsnet Уайта. — Да, я говорил про лето совсем недавно, мы обменивались сообщениями и мне показалось, что Хабиб готов, однако он говорит именно про сентябрь. Не знаю, каким будет мир в сентябре, но я полагаю, что в мире все еще будут проблемы с перелетами в ту или иную страну, так что поединок точно состоится на бойцовском острове. И я не буду говорить, где находится этот остров.

На UFC 249 Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но он не смог покинуть Россию и прибыть на поединок из-за пандемии коронавируса.