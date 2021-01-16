Президент UFC сегодня расскажет о решении Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт расскажет о каком-то решении чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Это произойдет сегодня в 23.00 по московскому времени. Об этом решении Уайт узнал на совместной встрече, которая прошла в пятницу в Абу-Даби.

«Привет всем! Минувшим вечером я встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня, в 15.00 по восточному времени (примерно в 23.00 по мск) на телеканале ACB я расскажу о его решении, и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье. Мы также поговорим о соглавном событии в легком весе», — сказал Уайт в видео, опубликованном в Twitter.

Напомним, 24 января рано утром по московскому времени Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.

Хабиб завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи, остановившись на рекорде 29-0 в ММА.